«موسم الطائف» يسهم في تدريب وتأهيل 1522 شابا وفتاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

استفاد 1522 شابا وفتاة من موسم الطائف عبر عدد من ورش العمل التدريبية، ضمن الجهود المستمرة لإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، عبر 9 مسارات لتطوير قدرات الشباب السعودي، وإثراء تجربة الزائر، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

واستهدفت ورش العمل تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية المشاركة، إضافة إلى العاملين في الفعاليات والقطاعات السياحية، والرحلات السياحية، والمرشدين والبائعين والحرفيين.

وضمت ورش العمل 790 شابا، و731 فتاة، تقدموا للتسجيل مجانا، عبر بوابة الموقع الالكتروني «تكامل» التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وحصلوا على شهادات معتمدة.

ويستمر موسم الطائف «مصيف العرب» الذي يقام للمرة الأولى تحت مظلة «مواسم السعودية» في تقديم أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية، حتى نهاية أغسطس الحالي، كما حقق نجاحات متواصلة لفتت الأنظار على كل المستويات، خاصة فيما يتعلق بحسن التنظيم ومستوى الاحترافية من قبل فرق العمل المتنوعة في مختلف المواقع.

المسارات التدريبية في ورش العمل:

- إثراء تجربة الزائر

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- مهارات التعامل مع الزائر

- مفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات

- دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة

- تطوير قدرات ومهارات منفذي الفعاليات

- تطوير مهارات بائعات المنتجات

- الأمن والسلامة في منشآت القطاع السياحي

- الإسعافات الأولية

- المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي