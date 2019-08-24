رئيس الشيشان يشيد بحرص المملكة على مد جسور التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - غروزني

استقبل رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف في القصر الرئاسي بالعاصمة غروزني أمس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترئسا وفد المملكة في افتتاح جامع فخر المسلمين أكبر جامع في الشيشان.

وفي بداية الاستقبال رحب الرئيس الشيشاني بآل الشيخ والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الشيشان.

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وأبدى سعادته بمشاركة الوفد السعودي في حضور افتتاح الجامع، الذي يجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، وبما يحقق مزيدا من التعاون البناء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.

من جانبه نقل وزير الشؤون الإسلامية تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وتمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الشيشاني الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.

ونوه بما رآه من فخامة في التصميم والبناء في الجامع الذي يعد معلما وصرحا إسلاميا كبيرا، راجيا من الله أن يكون منارة هدى لنشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

حضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن سعيد، وأعضاء الوفد المرافق، فيما حضره من الجانب الشيشاني مفتي الشيشان صلاح مجييف، ومستشار الرئيس ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف، وعدد من المسؤولين في الحكومة الشيشانية.