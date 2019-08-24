تطوير متحف الهجن بتقنية الهولوجرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طور مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية متحف الهجن بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها، مستمعا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

وأكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة شخبوط آل نهيان أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح للإمارات، وهو نجاح أيضا لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة، مشيرا إلى أن المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه الذي يتجاوز 12 ألف مطية.

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وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي، والأمين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.

وأعرب ابن نهيان عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسما غاليا على الجميع ومحله في القلب.

وقال «إن المشاركة الإماراتية تأتي حرصا من أهل الإمارات على مكانة ولي العهد عند أهل الإمارات خاصة، وأهل الإبل عامة»، مضيفا «حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه وفي هذا العام شهد المهرجان نقلة كبيرة وتقدما نوعيا في الفعاليات المصاحبة له. وأعرب في الوقت نفسه عن سرور أهل الإبل خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في السعودية، وبمتابعة ودعم من الأمير فهد بن جلوي الذي يتابع كل خطوة في هذا المهرجان.

وفي السياق نفسه زار سفير دولة الإمارات والأمير فهد بن جلوي قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقامة على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرا متنوعا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية.