السماح للصيدليات الخاصة بتقديم التطعيمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أخيرا على اعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والتي تضمنت إضافة وتعديل فقرات، من أبرزها السماح للصيدليات بتقديم خدمات الرعاية الصيدلانية، وذلك بعد استيفاء كل الاشتراطات، وإلزام الصيدليات بالإبلاغ عن الشركات المتقاعسة في توفير المستحضرات قبل انتهاء المخزون بشهر.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن اللائحة أجازت للصيدليات افتتاح مراكز الرعاية الطبية العاجلة بترخيص مستقل داخل الصيدلية طبقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، كما أجازت لها إضافة نشاط خدمات الرعاية الطبية غير العاجلة وإدارة العلاج الدوائي بعد موافقة الوزارة، وفق اشتراطات تقديم هذه الخدمات، وسمحت بافتتاح الصيدليات داخل منافذ بيع المواد الغذائية بالتجزئة بترخيص مستقل مع الالتزام بالاشتراطات.

أبرز الفقرات المضافة إلى اللائحة

1 تمنح الوزارة تراخيص الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية الالكترونية، والموافقة على استخدام مكائن البيع الذاتية.

2 يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري السعودي الحصول على امتيازات أو وكالات تجارية لسلاسل صيدليات أجنبية بشرط الالتزام بجميع الاشتراطات.

3 يلتزم الصيدلي بصرف الأدوية الموصوفة بالاسم العلمي فقط ويستثنى من ذلك قائمة الأدوية التي تصدرها الجهة المختصة ويستلزم صرفها بالاسم التجاري.

4 يشترط وجود صيدلية واحدة على الأقل تعمل على مدار 24 ساعة مقابل كل عشرين صيدلية مملوكة للمالك نفسه مع مراعاة التوزيع العادل للصيدليات جغرافيا.

5 السماح للصيدليات بتجهيز معامل مخصصة لإعداد التحضيرات الصيدلانية بداخلها، وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص.

6 يلتزم أخصائيو المستحضرات الدوائية بما ورد في المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية والصادرة من هيئة الغذاء والدواء.

7 تلتزم الصيدليات بتوفير جميع الأدوية المصنعة محليا التي تصدر بها قائمة من الجهة المختصة في جميع منافذ البيع.

8 يحظر على ملاك الصيدليات الحصول على أي منفعة مادية أو عينية من شركات أو وكلاء أو موزعين أو مستودعات الأدوية مقابل توفير الأدوية لديها.

9 يشترط في مصانع المستحضرات الصيدلانية توفر جميع المواصفات الفنية التي تحددها هيئة الغذاء والدواء.

10 أن يتوفر لدى المستودع نظام الكتروني لإدارة المواد وتنظيم عمليات التوريد والتوزيع وأن يكون النظام متكاملا مع نظام التتبع الالكتروني المعتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء، كما يجب استخدام النظام لإدخال كل العمليات التي تتم على عبوة المستحضر.

11 يجب على مالك الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.

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12 يسمح بتعيين غير الصيادلة في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وذلك لتولي مهام بيع المنتجات والمستحضرات غير الدوائية.

13 يجوز ندب الصيادلة وفنيي الصيادلة بين الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية وفق ضوابط.

14 يلتزم الصيدلي بصرف الوصفات الالكترونية الواردة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة للوزارة.

15يلتزم الصيدلي بعرض جميع خيارات وأسعار الدواء المحلية والأجنبية المتاحة للمريض بما يحقق المنفعة للمريض.

16 يجب أن يلتزم المستودع باشتراطات مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة.

17 تحتسب مدة ترخيص المنشأة الصيدلية اعتبارا من تاريخ صدوره.

18 يلتزم مالك المستودع بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة الغذاء والدواء.

19 تلتزم الصيدليات بمراجعة نسبة مبيعات الأدوية المصنعة محليا في نهاية كل سنة مالية حسب الآلية المعتمدة.

20 يسمح بافتتاح الصيدليات بترخيص مستقل داخل المجمعات الطبية.

21 لا تتحمل المنشأة أي مسؤولية جراء التأخير في تجديد الترخيص عند تقديمها طلب التجديد خلال المدة النظامية.

22 لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.

23 تخضع نسبة الصيادلة السعوديين من إجمالي عدد الصيادلة العاملين في المنشآت الصيدلية المملوكة للمالك نفسه إلى معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نطاقات المهن حسب المناطق والمحافظات.

24 تلتزم الصيدليات بإبلاغ هيئة الغذاء والدواء عن الشركات التي لا توفر المستحضرات لها قبل انتهاء المخزون بمدة لا تقل عن شهر، وذلك اعتمادا على كميات الاستهلاك والاحتياج السنوي.

25 تقتصر وظائف أخصائيي المستحضرات الدوائية على الصيادلة السعوديين ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملون قبل صدور اللائحة، على أن يتم الالتزام بآلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة من قبل هيئة الغذاء والدواء.

خدمات الرعاية الصيدلانية تشمل: