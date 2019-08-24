علق الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة على واقعة وفاة شخص في أمريكا بسبب السجائر الالكترونية قائلاً أنه يتطلع لدعم الجميع للتوعية ضد أخطار هذه السجائر. وقال الربيعة في تغريدة له عبر موقع تويتر ” مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك”.

وكانت الولايات المتحدة أمس الجمعة، قد أعلنت وفاة أول مريض جراء استخدامه السجائر الالكترونية بعد إصابته بأمراض رئوية حادة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزارة الصحة على وفاة شخص بسبب السجائر الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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