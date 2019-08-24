إجراء هام من التجارة بشأن ترويج عباءة السيفين والنخلة.. والنيابة تطالب بهذا الأمر

قالت وزارة التجارة والاستثمار أنها تضبط من يروج لمنتجات تحمل شعار الدولة، وتحيلهم إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في القضايا، على أن تتم إحالتها إلى المحاكم المختصة.

وحسب “عكاظ” أوضحت مصادر أن وزارة التجارة تراقب المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بعدم استخدام شعار الدولة لأغراض تجارية وتسويقية، وتعمل على ضبط المخالفين ومصادرة المنتجات المخالفة.

وقالت المصادر أن انتشار العباءة التي تحمل شعار المملكة بأشكال عدة يعرض مروجي هذه العباءات إلى العقوبة التي تحددها المحكمة المختصة.

وأضافت أن النيابة تطالب بتطبيق عقوبة التعزير المرسل عند إحالة القضية إلى المحكمة، التي تنظرها دوائر التعزير المرسل، التي تختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة.