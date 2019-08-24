الكشف عن 5 أسباب وراء شعور السعوديين بالسعادة.. والمملكة تحتل مرتبة متقدمة عالميا

احتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا في معدل سعادة البالغين بنسبة 78 %، بينما المتوسط العالمي 64 %. وذلك حسب دراسة عالمية جديدة.
ووفقا لـ “الوطن” وقفت 5 مصادر للسعادة وراء وجود المملكة في تلك المرتبة في مقدمتها الدين والحالة الروحية، والصحة والرفاهية البدنية.
وتضمن الاستطلاع الجديد الذي أجرته شركة Ipsos أربعة مستويات: سعداء للغاية، سعداء إلى حد ما، غير سعداء، غير سعداء على الإطلاق، وحلت السعودية في المرتبة السابعة في السعادة بصفة عامة بنسبة 78 %، بينما كان المتوسط العالمي 64 %.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض معدل انتشار السعادة 6 نقاط من 70 % في عام 2018، ولا يزال أعلى بـ3 نقاط عن مارس 2017 (61 %)، ولكن بـ13 نقطة أقل من مستوى ديسمبر 2011 والبالغ 77 %.
وكشف الاستطلاع أن البلدان التي لديها أعلى معدل للبالغين الذين يعتبرون أنفسهم سعداء للغاية هي أستراليا والسعودية .
وأوضحت الدراسة أن من بين 29 مصدرا محتملا للسعادة، يصف معظم الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء العالم 5 مصادر بأنها المصادر الأكبر للسعادة؛ الأول صحتهم ورفاههم البدني (55 %)، يليه أطفالهم (48 %)، وبعدها علاقتهم مع الزوج أو الشريك (48 %) ، ثم الشعور بأن حياتهم لها معنى (47 %)، ويلها السلامة الشخصية والأمن (45 %).
وأضافت كان الدين والصفاء الروحي بين أقل تسعة مصادر لجلب السعادة على مستوى العالم، فإنه كان ضمن أفضل 5 مصادر للسعادة في ماليزيا والسعودية.
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