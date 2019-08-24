الرئيس الشيشاني يستقبل وفد السعودية المشارك في افتتاح أكبر مساجد أوروبا

استقبل الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف في القصر الرئاسي بالعاصمة جروزني، اليوم السبت، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترأساً وفد المملكة في افتتاح جامع «فخر المسلمين» أكبر المساجد في أوروبا.

وفي بداية الاستقبال رحب الرئيس الشيشاني بالوزير والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الشيشان.

وأبدى الرئيس الشيشاني، سعادته بمشاركة الوفد السعودي في حضور افتتاح الجامع، الذي يُجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، وبما يحقق مزيداً من التعاون البناء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.

Advertisements

من جانبه، نقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وتمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الشيشاني الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء والاستقرار.

وأشاد آل الشيخ بما رآه من فخامة في التصميم والبناء في الجامع الذي يعد معلماً وصرحاً إسلامياً كبيراً، راجياً الله أن يكون منارة هدى لنشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

وحضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وأعضاء الوفد المرافق، فيما حضر من الجانب الشيشاني مفتي الشيشان الشيخ صلاح مجييف، ومستشار الرئيس ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف وعدد من المسؤولين في الحكومة الشيشانية.