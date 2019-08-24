سقوط مواطن داخل منهل في العزيزية بالمدينة و«الدفاع المدني» يخرجه حيًّا

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، من انتشال مواطن سقط داخل منهل فجر اليوم بحي العزيزية بالمدينة المنورة .
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا عند الساعة 4:41 فجر اليوم، يفيد بسقوط مواطن داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.
وأكد متحدث الدفاع المدني، توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر داخل منهل وتم إنقاذه وإخراجه من قبل فرق الدفاع المدني بصحة جيدة.
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