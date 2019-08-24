«الغرف السعودية»: مهرجان ولي العهد للهجن شكَّل نقلة نوعية واحترافية في التنظيم

قال رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس غرفه الطائف، الدكتور سامي العبيدي، إن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية المقام حاليًا بمحافظة الطائف، شكل نقلة نوعية واحترافية في التنظيم وتنوع الفعاليات التي كان لها الأثر البالغ في إثراء المخزون الثقافي والمعرفي لدى زوار المهرجان .

جاء ذلك خلال زيارته، أمس الأول، للفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن المقامة بحديقة الملك فيصل بالطائف.

وأشاد الدكتور العبيدي بالتنظيم الرائع من الاتحاد السعودي للهجن للأجنحة والمرافق بحديقة الهجن وإتاحته الفرصة لمشاركة الأسر المنتجة في المهرجان بما يسهم في دعم هذه الفئة الغالية لتحسين مستواها المعيشي إضافة إلى دعم رواد ورائدات الأعمال بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن الاتحاد السعودي للهجن يشكل رافدا كبيرا للحركة السياحية بمحافظة الطائف، وداعم قوي للاقتصاد الوطني بالمحافظة، مبينًا في الوقت ذاته أن هناك تواصلًا مستمرًا ما بين الغرف السعودية وغرفة الطائف خاصة والاتحاد السعودي للهجن لإيجاد شراكات بين الجهتين تسهم في دعم ودفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويحقق أهدافها.