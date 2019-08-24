أمانة الشرقية تعلن عن مشروع لتسهيل الحركة المرورية في طريق الأمير نايف

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، إنشاء جسر لتسهيل الحركة المرورية في طريق الأمير نايف مع شارع 18.

وأوضحت الأمانة في بيان لها، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، أن الجسر سيستغرق إنشاؤه مدة 18 شهرًا، وهو عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول خرساني تقريبي 250 مترًا، وهو من الجسور التي تجمع بين عناصر الخرسانة المصبوبة بالموقع وخرسانة مسبقة الصنع يتم تركيبها في الموقع.

وأضاف البيان أن الجسر يتضمن مسارين في كل اتجاه للطريق الرئيس وكذلك الأمر بالنسبة إلى طرق الخدمة، علمًا بأن طول الجسر بالكامل 480 مترًا طوليًا.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، إن الجسر يعد محورًا رئيسًا لنقل الحركة من وإلى الدمام دون الحاجة إلى التوقف.

Advertisements

وأضاف المهندس الملا، أن أمانة الشرقية تواصل إنشاء الجسور من أجل تسهيل الحركة المرورية، سواء على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب، إلى جانب تحسين محور الطريق بالكامل مع طريق الخدمة والأرصفة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن الحلول التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية لجسور طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الشمالية والجنوبية وغيرها من المحاور الرئيسة بالمنطقة.