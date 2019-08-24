«التحالف» يسقط طائرات «مسيّرة» أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط وجازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأشار إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، مبيناً أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

