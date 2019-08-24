بمشاركة 7 آلاف مطية.. اختتام الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن

اختتم الاتحاد السعودي للهجن، الأشواط التنشيطية الافتتاحية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والتي انطلقت منذ صباح يوم الخميس الموافق 2019/08/15، واستمرت على مدار ثمانية أيام بواقع فترتين صباحيه ومسائية.

وعاش ميدان محافظة الطائف للهجن المستضيف لسباقات المهرجان على مدار ثمانية أيام، أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق باكورة هذه الأشواط التي بلغ عددها الإجمالي 218 شوطًا، بمشاركة 7 آلاف مطية من كافة ميادين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويستعد الاتحاد السعودي للهجن لإطلاق أشواط الماراثون والدولية والإنتاج والسودانيات، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء القادم من خلال 48 شوطاً .

وشهدت الأشواط التنشيطية زيارة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، حيث تفقد ميدان الهجن واطلع على حسن التنظيم وتوفير كافة الخدمات للمشاركين والجمهور.

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ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المشاركين والحضور وإخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بهذا المهرجان خصوصًا وأنه يحمل اسم سمو ولي العهد.

والتقى الأمير فهد بن جلوي خلال جولته عددًا من المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة ووجه بضرورة التزام كافة المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق الفائدة والهدف للجميع وبما يساهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بحياة الآباء والأجداد وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير باعتبارها جزءًا من تراث المملكة العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.

يشار إلى أن مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن انطلق بنسخته الثانية صباح يوم الخميس الموافق 2019/08/15م وتستمر المنافسات حتى الـ14 من سبتمبر المقبل.

ويشهد هذا المهرجان إقبالًا كبيرًا من ملاك الهجن وعشاقها ومحبيها من مختلف مناطق المملكة ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومن مملكة البحرين والمملكة الأردنية ومصر والسودان، وقد تم تخصيص جوائز مالية لهذا العام تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا.