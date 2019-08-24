بالصور.. سفير الإمارات: مهرجان ولي العهد للهجن رفع سقف التوقعات لجميع السباقات بالمنطقة

أكد سفير دولة الإمارات لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية، رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 ألف مطية.

وقال سفير الإمارات، خلال زيارته لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، إن نجاح المهرجان هو نجاح لدولة الإمارات كما أنه نجاح أيضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة.

وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.

وأعرب الشيخ شخبوط بن نهيان، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسمًا غاليًا على الجميع ومحله في القلب.

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وقال سفير الإمارات: «إن المشاركة الإماراتية تأتي حرصًا من أهل الإمارات على مكانه ولي العهد عند أهل الإمارات خاصة، وأهل الإبل عامة»، مضيفاً: «حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه وفي هذا العام شهد المهرجان نقله كبيرة وتقدمًا نوعيًا في الفعاليات المصاحبة له».

وأشار الشيخ شخبوط إلى سرور أهل الإبل خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة، وبمتابعة ودعم من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يتابع كل خطوه في هذا المهرجان.

وفي السياق ذاته قام سفير دولة الإمارات، والأمير فهد بن جلوي، بزيارة قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقام على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طور بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها.

كما استمعا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.