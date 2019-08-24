بالفيديو.. رئيس الشيشان يبهر الحاضرين بردة فعله على هدية خادم الحرمين وولي العهد

قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هدية خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى رئيس الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف.

وتسلم الرئيس الشيشاني هدية القيادة وهي عبارة عن قطعتين من ستار الكعبة المشرفة، و800 نسخة من القرآن الكريم الذي طبع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وقال الوزير آل الشيخ –وفقًا لحساب الوزارة على موقع التواصل تويتر- إنه جاء من أطهر بقاع الأرض، «جئت من المملكة العربية السعودية التي يُحكم فيها بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، جئت من البلاد التي يحكمها خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

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وتابع قائلًا: «ينبغي أن يتعامل المسلمون من منطلق المحبة والأخوة الإسلامية، كما توجهوا جميعاً إلى كعبة الله سبحانه وتعالى المطهرة في يومهم خمس مرات وفي دعائهم دائماً يجب أن تتحد قلوبهم».

ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، مقاطع من كلمة الوزير آل الشيخ، وأثناء تقديمه هدية خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، حيث تعالت أصوات الحضور بالتكبيرات.

وافتتح قرب العاصمة الشيشانية جروزني، أكبر مسجد بأوروبا، وهو تحفة العمارة الإسلامية الحديثة بني على طراز البوابات الأربع المتناظرة التي يقابل بعضها بعضًا، ويتكوّن من طابقين بالإضافة إلى القبو، ويأخذ شكلًا مربعًا، ويصل طول الضلع فيه إلى 65 مترًا، ويبلغ طول أسس الجامع الخراسانية 100 متر، وتبلغ مساحته الشاغرة 9700 متر مربع، بينما تبلغ القدرة الاستيعابية في الداخل 20 ألف مصلٍّ، وفي الخارج 100 ألف مصلٍّ.