السعودية اليوم / مصرع شخصين في هجوم مسلح على حاجز أمني شمال غربي باكستان



إسلام آباد 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخران جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم, على حاجز أمني للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار بشكل عشوائي على حاجز أمني، غير أن رجال الأمن تصدوا لهم وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين أدى إلى مقتل اثنين من المارة وإصابة اثنين آخرين.

وأضافت أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، مشيرة إلى أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط للبحث عنهم.

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19:26ت م

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