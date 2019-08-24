السعودية اليوم / إدارة "تعليم الجوف" تجهًز المدارس للعام الدراسي الجديد



سكاكا 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

ضمن الاستعدادات والجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للعام الدراسي الجديد ، قامت بصرف عدد من التجهيزات المدرسية المتكاملة لمدارس الطفولة المبكرة والمدارس المستحدثة.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ضرورة استكمال احتياجات المدارس من التجهيزات الفنية والتقنية وتسخير هذه الإمكانيات لصنع بيئة تعليمية جاذبة تعليماً وتعلماً، موضحاً أن الإدارة تسعى جاهدة في تسديد احتياجات المدارس ومتطلباتها من الوسائل التعليمية التقنية رغبةً في تحقيق الأهداف التي تنعكس إيجاباً على الميدان التعليمي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية سلطان بن رافد الشمري أن الإدارة صرفت 3036 مقعد وطاولة دراسية للطلاب والطالبات، وجهزت 72 فصل تشاركي مع تركيب 51 شاشة تفاعلية.

وأضاف بأنه تم تجهيز 12 روضة محدثة للطفولة المبكرة، مع تأثيث 24 غرفة للمعلمين والمعلمات وصرف 62 آلة تصوير واستكمال تأثيث المدارس المنتقلة لمباني حكومية جديدة.

وأكد الشمري جاهزية صيانة مصادر التعلم والمختبرات المدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات وسير عملها لتحقيق الهدف العام منها في تعزيز عمليتي التعليم والتعلُّم، ودعم المناهج الدراسية بتوفير مصادر معلومات ذات ارتباط بالمحتوى الدراسي.

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17:59ت م

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