- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم آل الشيخ: التركيز على نواتج التعلم أولًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ: التركيز على نواتج التعلم أولًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة ستعمل على تحقيق المكتسبات السريعة للتعليم، وتحسين مستوى الأداء في المدى المتوسط والطويل، والتركيز على أن تكون نواتج التعلم أولًا.
جاء ذلك بعد مشاركة الوزير في لقاء قيادات التعليم العام لبداية عام دراسيٍّ جادٍّ في جميع المراحل بما فيها الطفولة المبكرة.
وخلال اللقاء كشف الوزير عن أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءًا من الصف الرابع؛ مشيرًا إلى أن ما هو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستوجه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم.
وأشار إلى أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير، لافتًا إلى أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة ترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءًا من خطط العمل في الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: التركيز على نواتج التعلم أولًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.