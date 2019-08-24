شاهد.. أمطار وبردية الدبة جنوب العيص

2019-08-24

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على عدة مدن في منطقة المدينة المنورة، تخللها تساقط حبات الثلج والبرد.

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ووثق موسى الجهني عضو فريق طقس بدر بالفيديو بردية الدبة جنوب العيص التي هطلت اليوم السبت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية). كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.