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ضبط شخص قتل 54 طائرًا في محمية التيسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية التيسية، التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، من ضبط شخص قام بمخالفة الدخول إلى المناطق المحمية دون تصريح.
وأفادت الهيئة أنه قد عثر بحوزته على سلاح هوائي وعدد ٥٤ طيرًا مصيدًا، وقد سلم المخالف والمضبوطات للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وتطبيق النظام بحقه.
يذكر أن محمية التيسية هي محمية طبيعة، تقع شمال غرب منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها 4262 كيلومترًا مربعًا، يتواجد في المحمية طائر الحبارى النادر، أما الغطاء النباتي فهو جيد يمتاز بوجود أكثر من 50 نوعًا من النباتات أهمها أشجار الطلح والسدر والشجيرات الأخرى مثل العوسج والعرفج والرمث.
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