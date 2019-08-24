الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط شخص قتل 54 طائرًا في محمية التيسية

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط شخص قتل 54 طائرًا في محمية التيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-24

ضبط شخص قتل 54 طائرًا في محمية التيسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية التيسية، التابعين للهيئة للحياة الفطرية، من ضبط شخص قام بمخالفة الدخول إلى المناطق المحمية دون تصريح.

Advertisements

وأفادت الهيئة أنه قد عثر بحوزته على سلاح هوائي وعدد ٥٤ طيرًا مصيدًا، وقد سلم المخالف والمضبوطات للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وتطبيق النظام بحقه.

يذكر أن محمية التيسية هي محمية طبيعة، تقع شمال غرب منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها 4262 كيلومترًا مربعًا، يتواجد في المحمية طائر الحبارى النادر، أما الغطاء النباتي فهو جيد يمتاز بوجود أكثر من 50 نوعًا من النباتات أهمها أشجار الطلح والسدر والشجيرات الأخرى مثل العوسج والعرفج والرمث.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص قتل 54 طائرًا في محمية التيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا