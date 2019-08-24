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الطيران المدني تنفي إلغاء رحلات مطار حائل

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2019-08-24

الطيران المدني تنفي إلغاء رحلات مطار حائل

متابعات الخليج 365 - حائل

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نفت هيئة الطيران المدني ما تردد عن إلغاء أو رفض الرحلات في مطار حائل، مؤكدةً أنه يتم حاليًّا دراسة إضافة وجهات جديدة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء: ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل، غير صحيح إطلاقًا، بل على النقيض من ذلك تمامًا، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها، علمًا بأن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م.





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