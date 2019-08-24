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2019-08-24 ضبط 1335 مركبة مخالفة لمواقف ذوي الإعاقة متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 1335 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. Advertisements جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وتهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.









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