شكرا لقرائتكم خبر عن ضباء: انقطاع الكهرباء يُربك أهالي «عيانة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المويلحي (ضباء)

عاش أهالي قرية عيانة الواقعة شمالي محافظة ضباء على بعد 3 كم، أوقاتاً عصيبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ فجر اليوم (السبت) وحتى ساعة إعداد هذا الخبر. وقال أحد أهالي القرية ويدعى محمد جميل، إنه من المؤسف انقطاع التيار الكهربائ طوال هذا الوقت، فيما تقوم شركة الكهرباء بإرسال رسائل نصية تقول فيها «عزيزي العميل المشترك صاحب الحساب رقم، تم إعادة الخدمة للطلب رقم، ونقدر لكم تعاونكم»؛ مؤكداً أنه طرق أبواب عدد من جيرانه ليستفسر عن إعادة الكهرباء في ضوء الرسائل التي تؤكد ذلك، وللأسف اتضح عدم عودة الخدمة لأي من الأهالي. ويضيف محمد جميل: «أصطحبت أسرتي إلى إحدى الشقق المفروشة التي انتهزت فرصة انقطاع التيار الكهربائي لرفع الأسعار، وهذا ما قام به العديد من المواطنين هرباً من درجات الحرارة العالية». وفي ذات السياق، أشار محمد بن سليمان إلى أنه تعرضه لأضرار بسبب انقطاع التيار الكهربائي كل هذا الوقت، لافتاً إلى معاناة أطفاله في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفساد محتويات الثلاجات. سالم محمد طالب شركة الكهرباء بتخفيض الرسوم لأهالي القرية، في ظل انقطاع دام قرابة الـ15 ساعة. من جانبه، تواصل مسؤل الكهرباء في منطقة تبوك المهندس ضيف الله العمراني مع "الخليج 365"، مؤكداً أن الوضع مُتابع من قِبل الصيانة التي تعمل الآن على عودة التيار الكهربائي.