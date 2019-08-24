شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» لـ«الخليج 365»: لا صحة لإلغاء رحلات من مطار حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطوالة (حائل)

أكد لـ«الخليج 365» المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، عدم صحة ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل.

وقال لـ«الخليج 365»: غير صحيح إطلاقا ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل، بل على النقيض من ذلك، ثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها‬.

وأكد الروساء أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019.