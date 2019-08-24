- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة هيئة المسجد الحرام برنامج الذاكر الصغير.
وقال فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي: إن البرنامج يهدف إلى ربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى في الاعتماد على ما ورد في القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أذكار الصباح والمساء أو الأذكار التي تقال أثناء الصلوات أو الأذكار التي تخصص عند وقت معين أو مكان معين، وخاصة التحصينات، حيث كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كما أن فيه تعليم لصدق التوكل على الله عز وجل وإحسان الظن به.
وأشار إلى أنه يتم استقبال الناشئة بمراكز الهيئة بالميدان داخل المسجد الحرام، ويتم الاحتفاء بهم وشكر أهليهم أن اصطحبوهم لبيت الله الحرام، ثم السماع منهم لما يحفظون من أذكار وتعليمهم كذلك عدداً من الأذكار، وتقديم هدية قيمة عبارة عن ساعة ذكية.
ويأتي ذلك البرنامج بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس حفظه الله.
ساعة ذكية هدية من "هيئة المسجد الحرام" لبرنامج "الذاكر الصغير"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-24
نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة هيئة المسجد الحرام برنامج الذاكر الصغير.
وقال فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي: إن البرنامج يهدف إلى ربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى في الاعتماد على ما ورد في القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أذكار الصباح والمساء أو الأذكار التي تقال أثناء الصلوات أو الأذكار التي تخصص عند وقت معين أو مكان معين، وخاصة التحصينات، حيث كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كما أن فيه تعليم لصدق التوكل على الله عز وجل وإحسان الظن به.
وأشار إلى أنه يتم استقبال الناشئة بمراكز الهيئة بالميدان داخل المسجد الحرام، ويتم الاحتفاء بهم وشكر أهليهم أن اصطحبوهم لبيت الله الحرام، ثم السماع منهم لما يحفظون من أذكار وتعليمهم كذلك عدداً من الأذكار، وتقديم هدية قيمة عبارة عن ساعة ذكية.
ويأتي ذلك البرنامج بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس حفظه الله.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
06:34 PM
لربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى
نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة هيئة المسجد الحرام برنامج الذاكر الصغير.
وقال فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي: إن البرنامج يهدف إلى ربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى في الاعتماد على ما ورد في القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أذكار الصباح والمساء أو الأذكار التي تقال أثناء الصلوات أو الأذكار التي تخصص عند وقت معين أو مكان معين، وخاصة التحصينات، حيث كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كما أن فيه تعليم لصدق التوكل على الله عز وجل وإحسان الظن به.
وأشار إلى أنه يتم استقبال الناشئة بمراكز الهيئة بالميدان داخل المسجد الحرام، ويتم الاحتفاء بهم وشكر أهليهم أن اصطحبوهم لبيت الله الحرام، ثم السماع منهم لما يحفظون من أذكار وتعليمهم كذلك عدداً من الأذكار، وتقديم هدية قيمة عبارة عن ساعة ذكية.
ويأتي ذلك البرنامج بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس حفظه الله.
، ساعة ذكية هدية من "هيئة المسجد الحرام" لبرنامج "الذاكر الصغير" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة ذكية هدية من "هيئة المسجد الحرام" لبرنامج "الذاكر الصغير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.