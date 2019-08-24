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استخرج فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري مناظير الجهاز الهضمي الدكتور عادل الشهراني، خاتماً عالقاً في مريء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.
وبيّن الطبيب المشرف على الحالة أن ابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال يشكل خطورة في كثير من الحالات، وقد يتسبب في بعض الحالات إلى الاختناق أو الوفاة لا سمح الله، مهيباً بجميع أولياء الأمور الانتباه لأطفالهم ومراقبتهم باستمرار، وإبعاد الأجسام التي قد يقومون بابتلاعها مثل المغناطيس، والبطاريات، والنقود المعدنية، وغيرها.
وضمّ الفريق الطبي: استشاري التخدير الدكتور حسام، والفنيين انتصار يحيى، وعبدالله محيا، فيما قدم المشرف العام على مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر للمستشفى بجميع أقسامه.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 06:29 PM
ضم مجموعة من الاخصائيين
استخرج فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري مناظير الجهاز الهضمي الدكتور عادل الشهراني، خاتماً عالقاً في مريء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.
وبيّن الطبيب المشرف على الحالة أن ابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال يشكل خطورة في كثير من الحالات، وقد يتسبب في بعض الحالات إلى الاختناق أو الوفاة لا سمح الله، مهيباً بجميع أولياء الأمور الانتباه لأطفالهم ومراقبتهم باستمرار، وإبعاد الأجسام التي قد يقومون بابتلاعها مثل المغناطيس، والبطاريات، والنقود المعدنية، وغيرها.
وضمّ الفريق الطبي: استشاري التخدير الدكتور حسام، والفنيين انتصار يحيى، وعبدالله محيا، فيما قدم المشرف العام على مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر للمستشفى بجميع أقسامه.
، فريق طبي بمستشفى أبها للولادة يستخرج خاتماً عالقاً بمريء طفلة ،
المصدر : الخليج 365
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