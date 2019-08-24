- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أفسدت انقطاعات الكهرباء المتكررة، منذ مساء أمس، على أهالي القنفذة، فرحتهم بهطول الأمطار.
وتسببت الأمطار التي شهدتها القنفذة وبعض مراكزها في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من القرى لأكثر 12 ساعة، بينما بعض آخر لا يزال يعاني من ضعف الكهرباء وتكرر الانقطاع بين من وقت لآخر.
وأثار ذلك استياء أعيان ووجهاء المنطقة الذين ألقوا باللوم على كهرباء القنفذة التي قالوا: "إنه لا يتوفر لديها فنيون ومعدات بعدد كافٍ لسرعة مباشرة الأعطال التي حدثت بمواقع متفرقة، كما أن الخطوط بحاجة لصيانتها وتجديدها ومعالجة المشكلة بشكل يضمن عدم تكرار الانقطاع مع هطول الأمطار التي ما إن تهطل ويبدأ معها هاجس الخوف من انقطاع التيار واستمرار المعاناة لعدد من الساعات".
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 06:27 PM
بسبب انقطاعاتها المتكررة
أفسدت انقطاعات الكهرباء المتكررة، منذ مساء أمس، على أهالي القنفذة، فرحتهم بهطول الأمطار.
وتسببت الأمطار التي شهدتها القنفذة وبعض مراكزها في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من القرى لأكثر 12 ساعة، بينما بعض آخر لا يزال يعاني من ضعف الكهرباء وتكرر الانقطاع بين من وقت لآخر.
وأثار ذلك استياء أعيان ووجهاء المنطقة الذين ألقوا باللوم على كهرباء القنفذة التي قالوا: "إنه لا يتوفر لديها فنيون ومعدات بعدد كافٍ لسرعة مباشرة الأعطال التي حدثت بمواقع متفرقة، كما أن الخطوط بحاجة لصيانتها وتجديدها ومعالجة المشكلة بشكل يضمن عدم تكرار الانقطاع مع هطول الأمطار التي ما إن تهطل ويبدأ معها هاجس الخوف من انقطاع التيار واستمرار المعاناة لعدد من الساعات".
، "الكهرباء" تفسد فرحة أهالي القنفذة بالأمطار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الكهرباء" تفسد فرحة أهالي القنفذة بالأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.