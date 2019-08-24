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أفادت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة بأن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغ ٣٥٧.١٩٢ حاجاً.
ووفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، فقد غادر ٢٠٧.٥٩٩ حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس ١٤٩.٥٧٣ حاجاً.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 05:37 PM
وفق الإحصائية اليومية للقدوم والمغادرة
أفادت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة بأن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغ ٣٥٧.١٩٢ حاجاً.
ووفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، فقد غادر ٢٠٧.٥٩٩ حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس ١٤٩.٥٧٣ حاجاً.
، وصول ٣٥٧.١٩٢ حاجاً إلى المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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