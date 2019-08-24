شرطة الرياض: إيقاف 7 متورطين في «مشاجرة السيارات»

دبي - بواسطة محمد فارس أكدت شرطة الرياض، أن خلافات عائلية وراء المشاجرة التي استخدمت فيها السيارات، مبينة أنه تم إيقاف 7 تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: «بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية مساء الأحد 17/12/1440هـ، بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض، واتضح أنها مشاجرة بين مجموعةٍ من المواطنين، إثر خلافاتٍ عائلية بينهم، وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم بعضا وإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ بالهواء، ما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة».

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