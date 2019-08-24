دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الجمارك: «بطاقة الترشيد» شرط أساسي لفسح ودخول الأدوات الصحية

أكدت الجمارك السعودية، اليوم السبت، ضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه مثبتة على منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، مشيرة إلى انها تعد شرطًا لازمًا لفسحها والسماح بدخولها.

وأضافت الجمارك –وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه تفاديًا لعدم فسح الإرسالية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، يجب على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التي تدخل ضمن لائحة ترشيد استهلاك المياه، التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على الكرتون الخارجي والداخلي للمنتج.

يشار إلى أن الجمارك تعمل وفقًا لمنظومة عمل متكاملة تتولى من خلاله التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أوضحت في ديسمبر 2017م، أن لائحة أدوات ترشيد استهلاك المياه الإلزامية على المصنعين ستساعد المستهلك على ترشيد الاستهلاك من خلال بطاقة تعريفية واضحة مثبتة على المنتجات المحددة.