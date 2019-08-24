وجهات إضافية مرتقبة لمطار حائل

نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، صحة ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل. وقال في تغريدة له عبر «تويتر» «غير صحيح إطلاقا ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل». وأضاف «بل على النقيض من ذلك تماما، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها»، مبينا أن مطار حائل الدولي أصبح في المرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019. جاء ذلك بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة حائل خلال اليومين الماضيين، عن إلغاء بعض رحلات مطار حائل المحوري وتحويل بعض الوجهات إلى مطارات مناطق متاخمة لمنطقة حائل، وأيضا بعد جدولة شركة نسما للطيران مشغل المطارات الشمالية وإلغائها رحلات الجوف ورفحاء وطريف، والعمل على تقليص وجهات أخرى منها القريات، وجدولة جديدة «القيصرية وتبوك والمدينة».



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