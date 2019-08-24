حج / الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تواصل تنفيذ عدد من البرامج العلمية بلغات مختلفة



المدينة المنورة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة برامجه العلمية بلغات مختلفة في عدد من الجوامع الكبيرة بالمنطقة تحت عنوان "مفاهيم يجب تصحيحها" ،والتي يشارك بها عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة والمشايخ .

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ وإنفاذاً لتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في استمرارية نهج هذه الدولة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الدعاة المؤهلين لتبصير الزوار بأمور دينهم وما ينفعهم .

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17:23ت م

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