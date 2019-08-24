حج / وصول ٣٥٧،١٩٢ حاجاً إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩م واس

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغ ٣٥٧،١٩٢ حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج ، فقد غادر ٢٠٧،٥٩٩ حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس ١٤٩،٥٧٣ حاجاً.

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17:17ت م

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