

تبوك 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة البدع أمسٍ الأول , جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المستهلك داخل المحافظة , وذلك ضمن " الحملات التفتيشية" التي تنفذها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد أن الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها البلدية تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والاسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين،

من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.

// انتهى //

17:16ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية البدع تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحال التجارية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.