السعودية اليوم / بلدية شرق حفر الباطن تنفذ جولات ميدانية على السوق المركزي



حفرالباطن 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

نفذت ‏بلدية شرق ‎حفر الباطن أمس الأول جولات ميدانية على السوق المركزي بالتعاون مع الجهات الأمنية و مكتب العمل نتج عنها اغلاق اكثر من 20 محل وإشعار 7 محلات .

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي انه تم بالإضافة الى ذلك رصد سيارة لنقل الأطعمة مخالفة للاشتراطات الصحية ، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

ودعا المهندس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر مركز البلاغات 940 وقنوات التواصل التابعة للامانة على مدار الساعة .

// انتهى //

17:15ت م

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