السعودية اليوم / الكشف عن مخبأ للأسلحة وإيقاف العشرات من المهربين والمهاجرين في الجزائر



الجزائر 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة، بمحافظة تمنراست جنوب البلاد، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.

وأوضح البيان أن مخبأ الأسلحة يحتوي على قاعدة إطلاق صواريخ عيار 107 ملم، ورشاش ثقيل، وقذيفتي "ار بي جي"، ومسند لقاعدة إطلاق صواريخ عيار 107 ملم، ومسند رشاش ثقيل، ومسند رشاش عيار 14.5 بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وأضاف نفس البيان، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 24 مهربًا من جنسيات مختلفة بتمنراست، وصادرت منهم 3 سيارات رباعية الدفع، و 5 مطارق ضغط و 3 مولدات كهربائية و 3 أجهزة كشف عن المعادن.

وأشار نفس المصدر من جهة أخرى، إلى إيقاف وحدات مشتركة من الجيش وحرس الحدود بمدينتي عين صالح وتلمسان 24 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة.

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17:12ت م

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