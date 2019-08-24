شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار المدني السعودي يؤكد عدم صحة إلغاء بعض الرحلات بمطار حائل والان مع التفاصيل

أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني السعودي إبراهيم الروساء، عدم صحة ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل.

وقال لـصحيفة «عكاظ»: غير صحيح إطلاقا ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل، بل على النقيض من ذلك، ثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها.

وذكر الروساء أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019.