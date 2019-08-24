اختتام الأشواط التنشيطية بمشاركة 7000 مطية

2019-08-24

متابعات الخليج 365 - واس

أختتم الاتحاد السعودي للهجن الأشواط التنشيطية الافتتاحية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والتي انطلقت منذ صباح يوم الخميس الموافق 15اغسطس 2019م واستمرت على مدى ثمان أيام بواقع فترتين صباحية ومسائية.

وعاش ميدان محافظة الطائف للهجن المستضيف لسباقات المهرجان طيلة الايام الماضية أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق باكورة هذه الأشواط التي بلغ عددها الإجمالي 218 شوط وشارك فيه ما يقارب 7000 مطيه من كافة ميادين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويستعد الاتحاد السعودي للهجن لأطلاق أشواط الماراثون والدولية والإنتاج والسودانيات اعتبار من صباح يوم الثلاثاء القادم من خلال 48 شوطاً .

وشهدت الأشواط التنشيطية زيارة صاحب السمو الامير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن حيث قام سموه بتفقد ميدان الهجن واطلع على حسن التنظيم وتوفير كافة الخدمات للمشاركين والجمهور ووجه سموه بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المشاركين والحضور واخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بهذا المهرجان خصوصا وانه يحمل اسم سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه.

والتقى سمو الأمير فهد بن جلوي خلال جولته بعدد من المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة ووجه سموه بضرورة التزام كافة المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق الفائدة والهدف للجميع وبما يساهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة الآباء والأجداد وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير باعتبارها جزء من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.

يشار إلى أن مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن انطلق بنسخته الثانية منذ صباح يوم الخميس الموافق 2019/08/15م وتستمر المنافسات حتى الـ 14 من سبتمبر المقبل ويشهد هذا المهرجان العملاق الذي حقق في عامه الأول شهرة عالمية وحضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية العام الماضي أقبال كبير من ملاك الهجن وعشاقها ومحبيها من مختلف مناطق المملكة ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومن مملكة البحرين والمملكة الاردنية ومصر والسودان وقد تم تخصيص جوائز مالية لهذا العام تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطا.