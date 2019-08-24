شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل جازان» لـ«الخليج 365»: نتحقق من فيديو إهدار مواد غذائية لجمعية خيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح إهدار كميات كبيرة من المواد الغدائية، فيما نسب أحد موثقي المقطع، هذا التصرف إلى إحدى الجمعيات الخيرية بجازان.

وقال لـ«الخليج 365» مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي إنه سيتم توجيه مركز التنمية الاجتماعية للتحقق والتحقيق إن ثبت ذلك.