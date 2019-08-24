المديرية العامة للسجون تدشن مبادرتي طاقات الأمل والفنون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت المديرية العامة للسجون مبادرة طاقات الأمل والفنون وذلك بحفل أقيم بمقر إصلاحية الرياض.

تمثل هذة المبادرة أحدث البرامج الاصلاحية في االمديرية حيث تهدف طاقات الأمل الى تدريب النزلاء لانتاج الشموع وتهيئة الامكانيات اللازمة لذلك.

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وتسعى مبادرة طاقات الفنون الى تدريب النزلاء على الفنون الجميلة والتي تتضمن الرسم والنحت والتمثيل والاخراج والتصوير.

كما ان هذة المبادرة ايضاً تفتح المجال للنزلاء للمشاركة في تعلم الفنون الشعبيه والفلوكلورات. حضر الحفل العميد د. ايوب بن نحيت مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب السجناء والعقيد علي العمري مدير السجون بمنطقة الرياض وممثل حقوق الانسان والنيابه العامه ومندوب اماره الرياض ووزاره التعليم ومدير البلديه وجمعيه تراحم .

كما حضر الحفل عدداً من أهالي النزلاء والاطفال. واشتمل الحفل على اوبريت وطني ومسرحتين وفقرات غنائيه شارك في إعدادها و ادائها النزلاء. كما اشتمل الحفل على أمسية شعريه للشاعران محمد السكرن وفهد الشهراني.

واختتم الحفل بتوزيع الدروع التذكاريه وتناول وجبه العشاء. تأتي هذة المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعمل من خلالها المديرية العامة للسجون على توسيع نطاق البرامج الاصلاحية وتنوعها الهادفة الى إستثمار طاقات السجناء وتهيئتهم لفترة مابعد إنقضاء محكومياتهم، وتبني برامج متنوعة لدعم الموهوبين. كما انها تهدف الى تعزيز الثقة بنفوس النزلاء وتنمية الجوانب الايجابية لديهم.