من هي مها الصيعري التي أثارت مواقع التواصل في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت وخاصة تويتر في المملكة العربية السعودية، اسم الشخصية المشهورة مھا الصیعري، وقد اشتهرت بعد نشرها للعديد من المقاطع التي لھا أھمیة كبيرة فی ما یخص التعرف على بعض تفاصيل حياة مھا الصیعري.

واتجهت مھا الصيعري إلى عالم الكوميديا الساخرة من بعض القضايا والمشاكل الاجتماعية التي جعلت من الحیاة أكثر غرابة وأكثر صعوبة.

واھتمت مھا الصیعري بمعالجة ھذه القضایا بطريقة كوميدية فریدة من نوعها، لذا نرى ّ بأن الكثير من الناس یسعوا للحصول على سناب مھا الصیعري.

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زوج مھا الصیعري رجل اعمال قحطاني وقد دفع مھر مھا الصیعري 300 الف وبیت وسیارة ونالت شھرة بسبب ھذ، وتفاعل المشاركين خلال الھاشتاج، مقدمين التهنئة لھا، حیث قالت توما: "عمرى الله یوفقھا ویسسعدھا، وربى كأنھا أختى".

وقالت أصایل: "الله یوفقھا ویسعدھا، حظ منھو بتصیر حلاله، بنت نادرة في ھذا الزمن"، وقال حساب باسم توت: "فرحت لھا من كل قلبي، الله یسعدھا ویوفقھا.

تحت ھذا الھاشتاغ انتشرت عدة تغریدات من بینها من كشفت عن ھویة زوج مھا الصیعري، فقالت سهام: “ زوجھا رجل أعمال قحطاني، ومھرھا ٣٠٠ ألف وبيت وسيارة وشھره وعندنا تطلب ٥٠ ألف ویستكثرونه علیھا وبدون شغالة وساكنھ في بیت أھلها".