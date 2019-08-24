شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية: بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط أساس لفسح إرساليات “الأدوات الصحية” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:47 مساءً, 24 أغسطس 2019 م المناطق - واس أكدت الجمارك السعودية على ضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه مثبتة على منتجات الأدوات الصحية الواردة، إذ يُعد ذلك شرطًا لازمًا لفسحها والسماح بدخولها.

وأوضحت الجمارك أنه تفاديًا لعدم فسح الإرسالية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية يجب على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التي تدخل ضمن لائحة ترشيد استهلاك المياه التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على الكرتون الخارجي والداخلي للمنتج.

وتعمل الجمارك السعودية وفقًا لمنظومة عمل متكاملة تتولى من خلاله التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الجمارك السعودية: بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط أساس لفسح إرساليات “الأدوات الصحية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.