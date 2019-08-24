القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد موريس شتاين المدير الفني للوحدة الإماراتي، أن فريقه يبحث دائما عن الفوز، وهو ما تحقق في أولى مباريات الموسم الرسمية أمام الفجيرة.
الوحدة فاز في ملعبه على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، الجمعة.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال موريس: "حققنا الفوز في أول مباراة رسمية وهذا ما نسعى إليه في كل اللقاءات، نجحنا في ترجمة الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف".
وأضاف شتاين: "كان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف ولكنني سعيد بأداء اللاعبين إلى حد بعيد".
وأشاد مدرب الوحدة بفريقه، مضيفاً: "كانت لدينا تشكيلة مميزة من اللاعبين، ومنحت الفرصة للعديد من اللاعبين للمشاركة".
وعن يحيى الغساني صاحب الهدف الثالث، قال شتاين: "لقد قدم مباراة رائعة على الرغم من عودته مؤخرا من الإصابة، لذلك كان سعيداً للغاية بعد تسجيله الهدف".
وأتم: "سنقوم بمراجعة الحالة البدنية والفنية للاعبين قبل المباراة المقبلة من أجل الدفع بأفضل تشكيل، لأننا نبحث دائماً عن الفوز في كل لقاء".
كانت هذه تفاصيل خبر شتاين مدرب الوحدة الإماراتي: الفوز هدفنا في كل المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.