شتاين مدرب الوحدة الإماراتي: الفوز هدفنا في كل المباريات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد موريس شتاين المدير الفني للوحدة الإماراتي، أن فريقه يبحث دائما عن الفوز، وهو ما تحقق في أولى مباريات الموسم الرسمية أمام الفجيرة.

الوحدة فاز في ملعبه على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، الجمعة.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال موريس: "حققنا الفوز في أول مباراة رسمية وهذا ما نسعى إليه في كل اللقاءات، نجحنا في ترجمة الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف".

وأضاف شتاين: "كان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف ولكنني سعيد بأداء اللاعبين إلى حد بعيد".

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وأشاد مدرب الوحدة بفريقه، مضيفاً: "كانت لدينا تشكيلة مميزة من اللاعبين، ومنحت الفرصة للعديد من اللاعبين للمشاركة".

وعن يحيى الغساني صاحب الهدف الثالث، قال شتاين: "لقد قدم مباراة رائعة على الرغم من عودته مؤخرا من الإصابة، لذلك كان سعيداً للغاية بعد تسجيله الهدف".

وأتم: "سنقوم بمراجعة الحالة البدنية والفنية للاعبين قبل المباراة المقبلة من أجل الدفع بأفضل تشكيل، لأننا نبحث دائماً عن الفوز في كل لقاء".