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عدادات مكشوفة تهدد حياة أهالي الدرب
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - محافظة الدرب
شكا أهالي محافظة الدرب من وجود عدادات كهرباء مكشوفة في أحد الشوارع العامة والتي قد تشكل خطراً على المارة لعدم تقفيلها وصيانة أغطيتها، كما تشكل خطراً لقربها من الشارع العام.
وطالب الأهالي من الشركة الاهتمام بممتلكاتها والمحافظة عليها بالعمل على صيانتها بشكل دوري مستمر.
وناشد الأهالي باختيار موقع مناسب لتركيبها بالشكل الصحيح والمنظم تماشياً مع مواكبة رؤية المملكة 2030.
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