شكرا لقرائتكم الجمارك: بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط لفسح الأدوات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-24 الجمارك: بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط لفسح الأدوات الصحية متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت الجمارك السعودية ضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه مثبتة على منتجات الأدوات الصحية الواردة، إذ يُعد ذلك شرطاً لازماً لفسحها والسماح بدخولها. Advertisements وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أنه تفادياً لعدم فسح الإرسالية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية يجب على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التي تدخل ضمن لائحة ترشيد استهلاك المياه التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على الكرتون الخارجي والداخلي للمنتج. وتعمل الجمارك السعودية وفقاً لمنظومة عمل متكاملة تتولى من خلاله التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.









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