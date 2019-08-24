سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

2019-08-24

متابعات الخليج 365 - نجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نحران.

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وأوضحت الأرصاد، أن الحالة تشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، فيما تبدأ من الثانية عشرة ظهراً للثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية).

كما توقعت الأرصاد، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.