حفر الباطن.. ‏فريق طبي بمستشفى الملك خالد ينقذ طفلة من مسمار في الأنف

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - حفر الباطن :

‏‎أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن طفلة من مسمار داخل الأنف، تسبب لها بجروح دموية.

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وفور وصول الطفلة – البالغة من العمر تسع سنوات – لقسم الإسعاف، باشر الفريق الطبي المختص بعمل كافة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، وتم تحويل الحالة إلى غرفة العمليات وإجراء منظار للقصبات الهوائية، واستخراج المسمار من القصبة الهوائية اليمنى.

وتكللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات، وخرجت الطفلة بعد تماثلها للشفاء.

يذكر أن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد استقبل أكثر من 3.357 حالة، خلال إجازة عيد الأضحى، وتعاملت معها الكوادر الصحية المناوبة خلال تلك الفترة وقدمت لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة.