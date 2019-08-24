سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمارات وهو نجاح ايضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة، مشيراً إلى أن المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 ألف مطية.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ شخبوط آل نهيان لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف الذي تقام عليه منافسات مهرجان ولي العهد للهجن.

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وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.

وأعرب الشيخ شخبوط بن نهيان عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسم غالي على الجميع ومحله في القلب.

وقال: إن المشاركة الإماراتية تأتي حرصا من أهل الإمارات على مكانه ولي العهد عند أهل الإمارات خاصه وأهل الإبل عامة، مضيفاً: حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه وفي هذا العام شهد المهرجان نقله كبيرة وتقدم نوعي في الفعاليات المصاحبة للمهرجان، معرباً في الوقت ذاته عن سرور أهل الإبل خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية ، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يتابع كل خطوة في هذا المهرجان.

وفي السياق ذاته قام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة والأمير فهد بن جلوي بزيارة قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقام على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طّور بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها، مستمعاً لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.