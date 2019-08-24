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الأهلي يحوّل لاعبه "ألكسيتش" للاستثمار.. ويتعاقد مع أجنبييْن

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الأهلي، تحويل اللاعب الصربي دانييل ألكسيتش، إلى قائمة الاستثمار؛ تمهيدًا لتسويقه خلال الفترة المقبلة، كما قرر النادي التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق باب القيد المحلي نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم بالنادي، بحضور أحمد الصائغ رئيس النادي وبرانكو مدرب الفريق.

وكان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع ضيفه "العدالة" مساء يوم الخميس الماضي، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير للمحترفين.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 02:47 PM

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الأهلي يحوّل لاعبه "ألكسيتش" للاستثمار.. ويتعاقد مع أجنبييْن
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن نادي الأهلي، تحويل اللاعب الصربي دانييل ألكسيتش، إلى قائمة الاستثمار؛ تمهيدًا لتسويقه خلال الفترة المقبلة، كما قرر النادي التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق باب القيد المحلي نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم بالنادي، بحضور أحمد الصائغ رئيس النادي وبرانكو مدرب الفريق.

وكان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع ضيفه "العدالة" مساء يوم الخميس الماضي، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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المصدر : الخليج 365

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