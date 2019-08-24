محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة الرياض يفيد بأتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ووفق النظام الآلي للإنذار المبكر يشمل التنبيه: "الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، السليل، المزاحمية، حوطة بني تميم، وادي الدواسر"، وبدأ في الساعة 14:10 وينتهي في السابعة من مساء اليوم. 24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 02:25 PM الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية Advertisements تنبيه ماطر للرياض.. حالة الـ5 ساعات تصحبها الأتربة تنبيه ماطر للرياض.. حالة الـ5 ساعات تصحبها الأتربة أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة الرياض يفيد بأتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ووفق النظام الآلي للإنذار المبكر يشمل التنبيه: "الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، السليل، المزاحمية، حوطة بني تميم، وادي الدواسر"، وبدأ في الساعة 14:10 وينتهي في السابعة من مساء اليوم. الكلمات المفتاحية ، تنبيه ماطر للرياض.. حالة الـ5 ساعات تصحبها الأتربة ،

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